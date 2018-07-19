Kurban bayramı ne zaman? 2018 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri!

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 yılına günler kala yeni yıldaki tatil günleri de merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı tatil planını yapanlar tarafından önem taşıyor. Peki 2018 Kurban ne zaman? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Bayramda Bağırsaklara Dikkat

Bayramda yanlış beslenmenin mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açabildiği belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Fazla şeker tüketimi nedeniyle de ciddi sağlık problemleri oluşabiliyor" dedi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç bayramda sağlıklı beslenme ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Pınar Kural Enç, “Bilindiği gibi ramazan bayramında özellikle şekerli besinler,hamur işleri ve tatlılar tüketilmektedir.Bu da kilo alımına sebep olmaktadır.Ama bundan da önemlisi gaz sıkıntıları,şişkinlik,hazımsızlık,mide bulantıları,baş ağrıları,tansiyon problemleri ve şeker komaları gibi sorunları doğurabilmektedir. Bu nedenle bayramda beslenmeye dikkat etmeliyiz ve sağlığımızı korumalıyız" diye konuştu.



SAĞLIĞA DOST İKRAMLARI SEÇİN

Pınar Kural Enç, Bayramda şekerli besinler, yağlı hamur işleri,hamurlu ve şerbetli tatlılar,çikolatalar, pastalar yerine sütlü tatlıları ya da meyvelerin tercih edilmesini önererek, “Çünkü hamur ve şeker ikilisi hem kilo alımlarına sebep olur hem de kan şekerini olumsuz yönde etkiler.Özellikle şeker hastaları bu besinleri tükettikten sonra kan şekerlerinde meydana gelen hızlı yükselme bir çok sağlık problemlerine neden olabilir.Bu olumsuzluklara zemin hazırlamamak için yapacağınız ikramlar konusunda dikkatli olmalısınız" dedi.







TATLI VE İÇECEK SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi: “Bayramda içecek ikramınızda asitli ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu,taze sıkılmış meyve suyu ya da bitki çaylarını seçin.Çünkü asitli ve şekerli içecekler kan şekerini hızla yükseltir ve aynı zamanda fazla kalori içerir.Tatlı ikramı için de hamurlu ve bol şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyve tatlılarını tercih edin.Bu durumda hem kendi sağlığınızı hem de misafirlerinizin sağlığınızı tehlikeye atmamış olacaksınız.Ve emin olun ki bu ikram misafirlerinizin de hoşuna gidecektir.

BAĞIRSAKLARA DİKKAT

Bayramda tatlı ve hamur işleri tüketimi daha fazla olmaktadır. Fakat bunun aksine meyve, sebze tüketimleri azalmaktadır. Buna bağlı olarak yetersiz miktarlarda alınan posa bağırsakların düzensiz şekilde çalışmasına da neden olabilmekte, kişileri sağlık açısından sıkıntıya sokabilmektedir. Bu nedenle posalı ve lifli gıdaların tüketilmesi büyük önem taşır.Posalı gıda tüketimi hem bağırsakları rahatlatır hem de kan şekerini daha yavaş yükseltirler ve tokluk hissi oluşturarak, aşırı yeme isteğini de azaltır.Bunun için gün içerisinde mutlaka birkaç porsiyon meyve tüketmeye gayret edilmeli, sebzelerin ana öğünlerde mutlaka yer almasına önem verilmelidir. Günlük sıvı tüketimi de 1,5-2 litre düzeyinde tutmalıdır.

BAYRAM SAĞLIKLI GEÇSİN

Ramazanda oruç nedeniyle vücudumuzun metabolizma hızı yavaşlar.Bu nedenle oruç bitiminden sonra hazmı zor ve büyük porsiyonlardan oluşan bir beslenmeden uzak durmalıyız.Bu hem hızlıca kilo almamıza hem de sağlığımızın bozulmasına neden olabilir.Oruç sonrası daha çok sıvı yemekler, kurubaklagiller, sebze yemekleri,meyve ve bol bol su tüketmelisiniz. Unutmayın bayramda fazla ve dengesiz beslenmeden en çok kalp ve damarlarımız,pankreasımız,midemiz ve bağırsaklarımız etkilenir.Organlarımız zarar görürse,sağlığımızda elimizden gider. Tatlı bir bayramı tatsız bitirmeyin".

Ramazan Bayramı ne zaman 2016? Mübarek Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından tatil günleri daha da bir anlamlı oldu. Planlarını yapanlar 2016 Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağını araştırıyor. Bizler de sizler için tatil günlerini araştırdık.