Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz - 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edildi. Kurban Bayramı'nın son gününün de geride kalmasıyla bayram tatilinin sona erip ermediği araştırılıyor. Peki Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı tatili bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili 4,5 günlük bir tatil olacakken alınan son kararla 15 Temmuz ile birleştirilen bayram tatil süresi 9 gün oldu. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alındı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Kurban bayramı tatili 8 Temmuz Cuma günü öğleden son ra başladı. Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek hafta sonu da eklendiğinde 9 gün olarak uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ BİTTİ Mİ?

Bu açıklamaya göre; kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.

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