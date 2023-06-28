Kurban etinden lokum gibi kavurma tarifi!

Lokum gibi lezzetli şekilde kurban etini pişirmek de düşünüldüğü kadar kolay değildir. Eti pişirirken püf noktası ise bir gece dinlendirdikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranmasıdır. Şimdilerde "Kavurma tarifi ile en lezzetli ve lokum gibi kavurma nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte tam kıvamında ve lezzetli kavurma tarifi ve yapılışı!

KAVURMA MALZEMELER

1 kg et

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı tuz

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine sıvı yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.

HAZIRLANIŞI

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.







