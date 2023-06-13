Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri bayram süresince oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetim gerçekleştirdi. İstanbul genelinde Kurban Bayramı boyunca il ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimleri ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş paydaş görev yapan Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Riva (YSS Köprüsü) ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesislerinde, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 7 gün 24 saat esasına göre denetim yapan ekipler, İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek. Ayrıca kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmekte.

İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar?

Tokat'tan kurbanlık hayvan getiren besici Nasuh Çaylak, “Yaylım süresi 6 ay olmak suretiyle, yaylım süresinde maliyet yoktur ama besin süresine girdiği zaman aylık maliyet oranı 3 bin 500- 4 bin liradır. Bu da 6 aya vurduğumuz zaman hayvanın sadece yem maliyeti 18 ile 24 bin lirayı buluyor. Bakıcı veterineri dahil ettiğimizde ise aylık 5 bin liradır. İstanbul'a sevkiyat için hayvan başı 6 bin lira maliyeti vardır. Hayvanın ortalama bir yılda 30 bin lira maliyeti vardır. Hesabımıza göre buradaki satış fiyatımız da 70 ile 120 bin arasındadır" diye konuştu.

İstanbul’da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları

Kurbanlık fiyatlarıda belli oldu. Küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 6-7 bin liradan satılacak. Büyükbaş hayvanların kilosu 175-180 liradan alıcı bulacak. Kızılay küçükbaş kurban bedeli 5 bin 950 TL olarak açıklandı. Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedelini 5 bin 400 TL.

İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nerede?