Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık hayvan arayışı da artıyor. Alınacak kurbanlık hayvanın dini ve sağlık açısından bazı şartları sağlaması gerektiği bilinirken uzmanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekliliği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat edilmelidir?

Büyükbaş hayvanların öndeki alt iki dişinin 2 yaşını doldurduktan sonra dökülmesi, çapak attı olarak bilinir. Bu nedenle kurbanlık hayvan seçilirken bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Çapak atmayan yani diş dökmemiş hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez. Bu sebeple, 2 yaşını doldurmuş ve süt dişlerini kaybetmiş hayvanlar kurbanlık için uygun hale gelir. Ayrıca, hayvanın hiçbir uzvunun eksik olmaması önemlidir. Örneğin; boynuzu kırık olmamalı, besili ve görünüş olarak sağlıklı olmalıdır. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da salya akıntısı ve ayak ağrısı olmamasıdır.

Kurban edilecek hayvanın türü belirlendikten sonra şunlara dikkat edilmelidir:

Hayvanın sağlığı ve fiziksel durumu

Dini kurallara uygunluğu

Alım yeri ve satıcı seçimi

Fiyat ve Ağırlık

Hayvanın Beslenme Durumu

Satış Belgeleri ve Resmi İşlemler

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? (Diyanet)

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/399-404).

Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 9/514-515).



