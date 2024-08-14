Küresel elektrikli araç satışları Temmuz'da 1,4 milyona ulaştı

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Togg’un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve ilk defa CES 2024’te tanıttığı elektrikli spor sedan T10F için önemli bir gelişme yaşandı. Togg T10F için mühendislik testlerinin başladığı açıklandı.