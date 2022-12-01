Özgün Kuruluş Osman 106 Bölüm İzle (TEK PARÇA FULL)
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Kuruluş Osman 106 Bölüm İzle (TEK PARÇA FULL)

ATV’in sevilen dizilerinden Kuruluş Osman 105. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Aktemur ve Alçiçek’in sözlenmesine Bayındır engel olmakta. Osman Bey’i zor duruma düşürmekten geri durmayan İsmihan Sultan, Öktem Bey’den Alçiçek’i Bayındır Bey’e istedi. Köprühisar’ı fethetmek konusunda kararlı olan Osman Bey, Turgut’un saf değiştirmesiyle adeta yıkıldı. İsmihan Sultan, Osman Bey’in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik kurma peşinde. Her çarşamba akşamı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanan dizinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tek parça Kuruluş Osman 106. Bölüm ve 107. bölüm fragmanı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 106.bölüm izle full hd tek parça! Kuruluş Osman 106. son bölüm izle!
Özgün

ATV ekranlarında her Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek Kuruluş Osman dizisi izleyiciler ile buluştu. Diziyi takip edenler "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki..

Kuruluş Osman
Kuruluş Osman

Kuruluş Osman 106. bölümde neler oldu?

Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek’i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek’i Aktemur’a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur’un aşkına engel olabilecek midir?

İsmihan Sultan'ın planı ne?

İsmihan Sultan, Osman’ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. “Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz.” diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey’i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey’in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

Kuruluş Osman Turgut Bey
Kuruluş Osman Turgut Bey

Turgut Bey, Osman Bey'e ihanet etti mi?

Turgut Bey, İsmihan Sultan’la bir olup Osman’a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey’e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey’in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey’i bekleyen büyük tehlike nedir?

Kuruluş Osman 106. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 106. Bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

Kuruluş Osman 107. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 107. Bölüm fragmanı için TIKLAYIN.

Kuruluş Osman oyuncuları

  • Burak Özçivit (Osman Bey),
  • Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  • Seda Yıldız (Edebalı),
  • Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  • Özge Törer (Bala Hatun),
  • Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  • Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  • Yiğit Uçan (Boran),
  • Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  • Nihat Altınkaya (Olof),
  • İpek Karapınar (Frigg),
  • Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  • Berk Erçer (Konur),
  • Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  • Kaan Yalçın (Öktem),
  • Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  • Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  • Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  • Taha Baran Özbek (Aktemur),
  • Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  • Fatih Ayhan (Baysungur),
  • Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  • Miray Akay (Alçiçek),
  • Caner Nalbantoğlu (Dan),
  • Aybars Kartal Özson (Orhan),
  • Yaman Balcı (Alaeddin),
  • Cemre Demircan (Fatma),
  • Noyan Üzer (Frodi)

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