Kuruluş Osman 106 Bölüm İzle (TEK PARÇA FULL)

ATV ekranlarında her Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek Kuruluş Osman dizisi izleyiciler ile buluştu. Diziyi takip edenler "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki..

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman 106. bölümde neler oldu?

Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek’i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek’i Aktemur’a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur’un aşkına engel olabilecek midir?

İsmihan Sultan'ın planı ne?

İsmihan Sultan, Osman’ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. “Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz.” diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey’i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey’in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

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Kuruluş Osman Turgut Bey

Turgut Bey, Osman Bey'e ihanet etti mi?

Turgut Bey, İsmihan Sultan’la bir olup Osman’a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey’e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey’in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey’i bekleyen büyük tehlike nedir?

Kuruluş Osman 106. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 106. Bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

Kuruluş Osman 107. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 107. Bölüm fragmanı için TIKLAYIN.

Kuruluş Osman oyuncuları

Burak Özçivit (Osman Bey),

Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),

Seda Yıldız (Edebalı),

Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),

Özge Törer (Bala Hatun),

Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),

Çağrı Şensoy (Cerkutay),

Yiğit Uçan (Boran),

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),

Nihat Altınkaya (Olof),

İpek Karapınar (Frigg),

Emin Gürsoy (Kumral Abdal),

Berk Erçer (Konur),

Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),

Kaan Yalçın (Öktem),

Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),

Abidin Yerebakan (Akça Derviş),

Açelya Özcan (Ayşe Hatun),

Taha Baran Özbek (Aktemur),

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),

Fatih Ayhan (Baysungur),

Burak Alp Yenilmez (Kutan),

Miray Akay (Alçiçek),

Caner Nalbantoğlu (Dan),

Aybars Kartal Özson (Orhan),

Yaman Balcı (Alaeddin),

Cemre Demircan (Fatma),

Noyan Üzer (Frodi)