ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle bir süre ara vermişti. Dizinin 116. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman’ın bu bölümünde Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır? Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Kuruluş Osman 116. bölümü tek parça full izlemek ve 117. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.