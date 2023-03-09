Kuruluş Osman 118. Bölüm
ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM ÖZETİ
Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey’in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey’lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?
Osman’ın Nayman’a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey’ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey’lerin evlatlarını Nayman’ın elinden kurtarabilecek midir?
Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman’a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?
Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman’ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?
Esma sonunda Orhan’ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma’nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı’nın ismini verir. Bengi Hatun’un adı bu meseleye karışacak mıdır?
KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)