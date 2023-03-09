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Kuruluş Osman 118. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman dün akşam 117. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey’in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey’lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Kuruluş Osman 117. bölümü tek parça full izlemek ve 118. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:37 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 118. Bölüm

Kuruluş Osman 118. Bölüm

ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM ÖZETİ

NAYMAN’IN BÜYÜK TEHDİTİ!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey’in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey’lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Osman’ın Nayman’a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey’ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey’lerin evlatlarını Nayman’ın elinden kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY’İN SAVAŞ KARARI!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman’a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

NAYMAN VE İSMİHAN SULTAN İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman’ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

MALHUN HATUN, ORHAN’I ZEHİRLEYENLERİN PEŞİNDE!

Esma sonunda Orhan’ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma’nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı’nın ismini verir. Bengi Hatun’un adı bu meseleye karışacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 117. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 118. bölüm fragmanını izlemek için

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)




#Kuruluş Osman
#Osman BEY
#ATV
#118. bölüm fragmanı
#Nayman
#Germiyan Bey
1 saat önce
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Kuruluş Osman 118. Bölüm Fragmanı
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