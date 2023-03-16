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Kuruluş Osman 119. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarından her Çarşamba saat 20.00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin 118. bölümünde Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir? Kuruluş Osman 118. bölümü tek parça full izlemek, son bölüm özeti ve 119. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

09:38 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 118. Bölüm

Kuruluş Osman 118. Bölüm

ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, bölüm özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

Osman Bey'in hedefi İnegöl

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?

Osman Bey ve İsmihan Sultan işbirliği yapabilecek mi?

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?

Nayman'ın gözü Osman Bey'in en kıymetli mülkünde!

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir. Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

Bengi Hatun ihanet mi ediyor?

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?

Frigg için yolun sonu mu geliyor?

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir? Frigg'in Bala Hatun'un gazabına uğramasına sebep olan hamlesi nedir?

KURULUŞ OSMAN 118. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 118. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı için




#Kuruluş Osman
#Bengi Hatun
#Osman Bey
#ATV
#İsmihan Sultan
#Nayman
1 saat önce
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Kuruluş Osman 119. Bölüm Fragmanı
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