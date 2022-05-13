Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemini güçlendiren şifa kaynağı kuşkonmaza mutfağınızda yer açın. Aşağıya bıraktığımız tarifi denedikten sonra pişman olmayacaksınız. Peki, kuşkonmaz nasıl yapılır? Kuşkonmazın faydaları nelerdir? İşte, kuşkonmaz ve tarifine dair tüm detaylar haberimizde.

Kuşkonmaz nasıl ayıklanır, temizlenir?

-Kuşkonmazı pişirmenin inceliklerine geçmeden önce onu nasıl ayıklayacağınızdan bahsetmek isteriz.

-Kuşkonmazı elinize aldığınızda üzerinde dikenli küçük yapraklar olduğunu fark edeceksiniz. İlk olarak onlardan kurtulmamız gerekiyor.

-Bunun için ince uçlu bir bıçak kullanabilir ve bu dikenli sapından ayırabilirsiniz.

-Kuşkonmazın daha kalın olan sapı daha ince olan gövdesiyle eş zamanlı pişmeyeceğinden sapını da biraz tıraşlamamız gerekiyor.

-Bu yüzden kalın kökünü salatalık soyucusu gibi aletlerle inceltin ve orta kısımla aynı kalınlığa ulaşmasına çalışın.

-Ayrıca sapını da taze kısmı görünecek kadar kesmenizde fayda var.

Kuşkonmaz.

Kuşkonmaz Tarifi İçin Malzemeler

1 Bağ Kuşkonmaz

2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Sarımsak Tozu

Arzu Ettiğiniz Miktarda Tuz

Arzu Ettiğiniz Miktarda Toz Karabiber

Kuşkonmaz yapılışı

Kuşkonmazların dip kısımlarından iki parmak kesip atın. Dip kısımlarını 2 parmak kadar birer kat patates soyacağı ile soyun. Orta boy bir fırın kabına kuşkonmazları dizin. Kalan malzemeleri üzerine gezdirip, serpin. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ilıyınca servise hazırdır.

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Kuşkonmaz kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan kuşkonmaz 15 dakika ise pişer.

Kuşkonmaz kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kuşkonmaz kalorisi 222.

Kuşkonmaz yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kuşkonmaz için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,5 lira.

Kuşkonmaz nedir?

Zambakgiller familyasından olan ve otsu ve odunsu gövdesi ile tanınan kuşkonmaz otu, besleyici değerleri ile öne çıkan bitkiler arasındadır.

Yapraksız gövdesi ile zorlu bir yetiştirme sürecine sahip olan bitki, Akdeniz çevresinde 2000 yıllık geçmişi ile iyileştirici bitkilerden biridir.

Özellikle kökleri ve meyveleri ile geçmişten günümüze tıpta kullanılan kuşkonmaz bitkisi, süs amaçlı olarak kuşkonmaz çiçeği adıyla evlerde bulunur.

Mutfakta ise beyaza çalan yeşil etli gövdesi ile tüketilen kuşkonmaz, besleyici değerleri ile çorba, salata, zeytinyağlı yemek gibi birçok farklı şekilde sofralara gelir.

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Kuşkonmaz faydaları nelerdir?

A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan kuşkonmaz, karaciğeri toksinlere karşı koruyucu görev üstlenir.

Özellikle karaciğer şişmeleri ve sarılıkta iyileştirici etkilere sahip olur.

Alkali seviyesi yüksek bir sebze olduğu için kan asidinin azalmasına yardımcı olur ve kanı temizleme özelliği taşır.

Zengin bitkisel mineraller içeren yapısı ile bağırsaklardaki zararlı bakterileri azaltmaya destek olur ve düşük miktarda sodyum içeren yapısı ile doğal idrar söktürücü olarak kullanılır.

Özellikle sindirim sistemini rahatlatan yapısı ile hazımsızlık ve şişkinlik durumlarına karşı faydalı olduğu görülür.

Kuşkonmaz besin değeri açısından folik asit içeren yapısı ile öne çıkar ve kalp sağlığını koruyucu özellik taşır. Bilhassa bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kalbi güçlendirdiği bilinir.

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Kuşkonmaz nerede yetişir?

İklim açısından yüksek bir seçiciliğe sahip olmayan kuşkonmaz otu, özellikle güneşli ve ılıman hava şartlarında yetiştirilebilir.

Sıcaklık açısından farklı iklim tiplerine uyumlu bir bitki olması ile tanınan kuşkonmaz ağacı, kışın don olayları ile birlikte yaz sıcağına dayanabilen yapıya sahiptir.

Düşük sıcaklık hassasiyeti ile birlikte ekim yapılacak kuşkonmaz tarlası toprak açısından özel nitelikler taşımaz ve farklı toprak tiplerinde kuşkonmaz tohumu kolayca ekilir.

İklim açısından zorlu kriterlere sahip olmadığı için kuşkonmaz tarımı dünyada Afrika, Asya ve Akdeniz çevresinde yapılırken Türkiye’de özellikle Trakya yöresinde tarla bitkisi olarak dikilir.

Aşırı soğuklara dayanıklı yapısı ile kış mevsiminin soğuk geçtiği ve don olaylarının yaşandığı Doğu Anadolu çevresinde de dikilen sebze, yabanı olarak da doğada bulunur.

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İklim isteği açısından hassas olmamasına rağmen üretimi oldukça zahmetli olan kuşkonmaz ekimi, birkaç yıl süren profesyonel yöntemlere dayanır.

Kuşkonmaz bitkisi mevsimi ne zaman?

Mart ayının başlarında hasadına başlanan kuşkonmaz otu, mart ayından itibaren toplanarak nisan, mayıs aylarında pazarlarda, manavlarda ve marketlerde satılır.

Bahar aylarında taze halde kolayca bulunan sebzeyi haziran aylarının ilk haftalarına kadar bulmak mümkün olur.

Özellikle marketlerde yaz başlarına kadar kuşkonmaz sebzesi bağ halinde satılır.

Ilıman iklim şartlarında yetişen ve ilk dikiminden iki yıl sonra ürün vermeye başlayan kuşkonmaz fidesi, ilkbahar ayalarında ekilir.

Ekimi yapıldıktan iki yıl sonra ürün alınan bitkiden sonraki 15 yıl boyunca sürgü alınabilir. Şubat ayından sonra mart başında büyümeye başlayan bitki kısa sürede hasat edilir.

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Kuşkonmaz nasıl temizlenir?

Bahar aylarında toplanan ve hem taze olarak hem de kurutularak kullanılan kuşkonmaz sebzesinin kökü, gövdesi ve tomurcukları farklı şekillerde değerlendirilir.

Genellikle yemeklerde gövdesi kullanılan sebze, tomurcuklu kafa kısmından başlayarak kök kısmına doğru kalınlaşan bir formdadır.

Üzerinde diken görünümünde tomurcukları vardır ve sebze iki farklı temizlenme sürecinden geçirilir.

İlk olarak üzerinde bulunan ve yaprak olarak da adlandırılan kuşkonmaz dikeni, sivri uçlu keskin bir bıçakla temizlenerek soyulmaya hazır hale getirilir.

Kuşkonmaz nasıl soyulur?

Dip kısma doğru gittikçe sertleşerek odunsu bir nitelik kazanan sebzenin haşlandığında her yerinin aynı kıvamda yumuşaması için özellikle dip kısmı soyulma işlemine tabi tutulur.

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Sebzenin kalınlaşmaya başlayan yerleri orta kısımdan itibaren sebze soyacağı yardımıyla soyulur.

Soyulduktan sonra yıkanarak haşlanmaya hazır hale getirilen sebzenin tepe kısımlarının ise alınması gerekmez.

Kuşkonmaz nasıl saklanır?

Bahar ayalarında taze halde bulunan kuşkonmaz, birkaç gün içinde tüketilecekse buzdolabında saklanır. Buzdolabında saklama sırasında dip kısımlarının kesilerek su dolu bir kapta saklanması tavsiye edilir.

Mevsimi dışında tüketilmek istendiğinde ise derin dondurucuda saklanmaya elverişli olan sebzeyi, haşlamak ve ardından buzlu suda beklemek gerekir.

Buzlu suda bekletildikten sonra buzdolabı poşetlerine konularak uzun süre saklanabilir.

Kuşkonmaz Çiğ Yenir Mi?

Yüksek besin değerlerine sahip olan sebze, genellikle haşlanarak sofralarda yerini alsa da vitaminlerini kaybetmemesi için çiğ tüketilmesi tavsiye edilir.

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Özellikle içindeki B vitaminlerinin kaybolmaması için çiğ olarak yenmesi gereken sebzenin dip kısımlarını ve dikenlerini temizledikten sonra çiğ olarak tüketebilirsiniz.

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