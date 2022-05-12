Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır? Hiç şüphesiz kuşkonmazın en lezzetli tarifi sarımsaklı kuşkonmaz tarifi. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kuşkonmaz, içinde çok sayıda mineral ve vitamin barındırıyor. Kalp sağlığından tutun göz sağlığına kadar bir çok yararı olan kuşkonmazı yapmaya ne dersiniz. Kuşkonmaz tarifi nedir? Kuşkonmaz nasıl yapılır? O halde detaylar haberimizde...

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