Özgün Kuşkonmaz tarifi Kuşkonmaz nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır?

Hiç şüphesiz kuşkonmazın en lezzetli tarifi sarımsaklı kuşkonmaz tarifi. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kuşkonmaz, içinde çok sayıda mineral ve vitamin barındırıyor. Kalp sağlığından tutun göz sağlığına kadar bir çok yararı olan kuşkonmazı yapmaya ne dersiniz. Kuşkonmaz tarifi nedir? Kuşkonmaz nasıl yapılır? O halde detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır?
Kuşkonmaz.

Bağışıklık sistemini güçlendiren şifa kaynağı kuşkonmaza mutfağınızda yer açın. Aşağıya bıraktığımız tarifi denedikten sonra pişman olmayacaksınız. Kolay gelsin...

Kuşkonmaz.
Kuşkonmaz.

Kuşkonmaz Tarifi İçin Malzemeler

1 Bağ Kuşkonmaz

2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Sarımsak Tozu

Arzu Ettiğiniz Miktarda Tuz

Arzu Ettiğiniz Miktarda Toz Karabiber

Kuşkonmaz yapılışı

Kuşkonmazların dip kısımlarından iki parmak kesip atın. Dip kısımlarını 2 parmak kadar birer kat patates soyacağı ile soyun. Orta boy bir fırın kabına kuşkonmazları dizin. Kalan malzemeleri üzerine gezdirip, serpin. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ilıyınca servise hazırdır.

Kuşkonmaz kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan kuşkonmaz 15 dakika ise pişer.

Kuşkonmaz kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kuşkonmaz kalorisi 222.

Kuşkonmaz yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kuşkonmaz için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,5 lira.

Sofraların vazgeçilmez ara sıcağı: Fava
ÖZGÜN
Sofraların vazgeçilmez ara sıcağı: Fava

Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?

Etli ve etsiz çiğ köfte tarifi: Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Etli ve etsiz çiğ köfte tarifi: Etli ve etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?
Sadece Afyonkarahisarda yetişiyor

Sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor

Koparmanın cezası 109 bin 593 lira.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

​Sürücüsüz otobüs ilk seferine çıktı.
AK Parti MKYK toplantısı

AK Parti MKYK toplantısı

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizin için tarihi adımlar attık

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.