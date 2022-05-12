Kuşkonmaz tarifi: Kuşkonmaz nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemini güçlendiren şifa kaynağı kuşkonmaza mutfağınızda yer açın. Aşağıya bıraktığımız tarifi denedikten sonra pişman olmayacaksınız. Kolay gelsin...
Kuşkonmaz Tarifi İçin Malzemeler
1 Bağ Kuşkonmaz
2 Çorba Kaşığı Sızma Zeytinyağı
1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Sarımsak Tozu
Arzu Ettiğiniz Miktarda Tuz
Arzu Ettiğiniz Miktarda Toz Karabiber
Kuşkonmaz yapılışı
Kuşkonmazların dip kısımlarından iki parmak kesip atın. Dip kısımlarını 2 parmak kadar birer kat patates soyacağı ile soyun. Orta boy bir fırın kabına kuşkonmazları dizin. Kalan malzemeleri üzerine gezdirip, serpin. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ilıyınca servise hazırdır.
Kuşkonmaz kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan kuşkonmaz 15 dakika ise pişer.
Kuşkonmaz kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kuşkonmaz kalorisi 222.
Kuşkonmaz yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kuşkonmaz için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,5 lira.