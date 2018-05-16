Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten kusmak ile ilgili açıklama

Kusmak orucu bozar mı sorusunun cevabı haberimizde. Orucu bozan şeyler merak ediliyor. Bizler de sizler için Diyanet tarafından orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları araştırdık. Peki kusmak orucu bozar mı? İşte Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama...

Kusmakla oruç bozulur mu?

Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması hâlinde, orucu bozar.



Fitre ve zekat nasıl hesaplanır? Fitre ve zekat, yerine getirmemiz gereken ibadetlerden biridir. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok kişi "Fitre ve zekat nasıl hesaplanır?" sorusunu sormaya başladı.



Ramazan Ayında Ağız Ve Diş Sağlığına Dikkat

Diş Hekimi A. Doğan Bircan, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiğin belirti.

Her zaman dikkat edilmesi gereken ağız ve diş sağlığının, Ramazan ayında oruç tutarken daha da büyük önem kazandığını ifade eden Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Ramazan'da, dişler fırçalanmadığı zaman sahurdan iftara kadarki uzun sürede ağızda kolayca üreme ortamı bulan bakteriler, ağızda kötü kokuya sebep olurken, diş çürüklerini de arttırabiliyor" dedi.

İftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerektiğini anlatan Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Diş fırçalarken, dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekmektedir. Oruç tutan bireyler ayrıca sahurda diş fırçaladıktan sonra antiseptik ağız çalkalama suları ile gargara yaparlarsa; hem gün boyu ağızdaki ferahlık sağlanmış olur hem de bu gargaraların anti bakteriyel özelliğinden faydalanmış olurlar. İftar ve sahur yemeklerinden hemen sonra ağız içerisinde asit oranı artarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam sağlar. Bu nedenle diş fırçalamanın yanı sıra ağız antiseptiği kullanılması özellikle Ramazan ayında tavsiye ettiğimiz olgulardandır. Anti bakteriyel gargara ya da ağız spreyi kullanılabileceği gibi, hiçbiri olmazsa tuzlu su ile gargara da yapılabilir" diye konuştu.

Diş macununu yutmamak kaydıyla oruçluyken diş fırçalamanın bir mahsuru olmadığının din adamları tarafından çok kereler vurgulandığını anlatan Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Oruçluyken ağız kokusu nasıl önleriz? Ağız kokusu, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmamaktadır. Çürüklerin dışında diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve boğaz rahatsızlıkları da kötü kokulara neden olabilmektedir. Ağız bakımı iyi bir şekilde yapıldığı takdirde ağızdaki kötü kokulardan kurtulabilmemiz mümkündür. Ramazan'da oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısı az seviyede olur. İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakteriler ağızda kolayca üreyebilmektedir. Bakteriler ağızda asitlenmeye yol açar, bu durum da diş çürüklerine neden olur. Bu sebeplerden ötürü Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireyler her zamankinden daha fazla ağız ve diş sağlığına dikkat etmelidirler" dedi.



İlk Teravih Namazı Kılındı

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazında vatandaşlar Çarşamba'daki camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam âleminde olduğu gibi Samsun'un Çarşamba ilçesinde de büyük heyecanla kılındı. Çarşamba'da 22.01'de okunan yatsı ezanı sonrası Ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutan yaşlı, genç vatandaşlar mübarek ya ulaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Çarşamba İlçesi Irmak Camisi'nde teravih namazı kılan vatandaşlar, Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine hayırlar getirmesini dilediler.