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Kütahya cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları-Seçim 2023

2023 Seçim sonuçları için heyecan artıyor. Seçim yasakları sona erdiğinde vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını buradan anlık olarak takip edecek. Kütahya'da 430.170 seçmen 1.605 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Kütahya 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kütahya'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kütahya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kütahya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:38 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kütahya seçim sonuçları

Kütahya seçim sonuçları

Kütahya seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Kütahya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
için nefeslere tutuldu. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Kütahya ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %91,33 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Kütahya seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Adil Biçer

2- İsmail Çağlar Bayırcı

3- Mehmet Demir

4- Esra Özbek Balcı

5- Mustafa Altuğ Atalay

CHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ali Fazıl Kasap

2- Ahmet Sunar

3- Güler Ezgi Doğan Turan

4- Haşim Ertekin

5- Kerem Erkul

İYİ PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Orhan Özatik

2- Seydi Karakuş

3- Erol Ertürk

4- Nurcan Duygu

5- Tansu Coşkun

MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET ERBAŞ

2 MURAT GÜL

3 MEHMET DİNÇ

4 ARZU KURNAZ

5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR

YEŞİL SOL PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞEGÜL KORKUTAN

BİLAL BİLİN

AZİME DAŞ

NİHAT YILDIRIM

PEŞTEK KESKİN

TİP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

ADNAN PAK

MUSTAFA ÖZMEN

BURAK ŞERİF KARATEKE

UTKU ÇİFCİ

MEMLEKET PARTİSİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM YILMAZ

HALİL ÜNLÜ

FATİH FURKAN AKKURT

OZAN RIZA ÖZGÜDEN

MUSTAFA CANTÜRK

2023 seçimleri Kütahya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Kütahya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kütahya milletvekilleri burada yer alacaktır.

Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kütahya seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 71.5’ini alırken, Muharrem İnce Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 16.5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüze 1,3’ünü, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

Kütahya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Kütahya oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,1’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kütahya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Kütahya’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 54.8

MHP % 18,5

CHP % 12,7

İYİ Parti % 10,6

Kütahya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

MHP’nin Kütahya Belediye başkan adayı Alim Işık oyların % 38,68’ini alırken, AK parti adayı Ahmet Sami Kutlu ise oyların % 32,25’ini aldı.

KÜTAHYA’NIN İLÇELERİ NELER?

Kütahya ilinde 12 ilçe ve 1 il merkezi vardır:

Kütahya (İl merkezi)

Altıntaş

Aslanapa

Çavdarhisar

Domaniç

Dumlupınar

Emet

Gediz

Hisarcık

Pazarlar

Simav

Şaphane

Tavşanlı

KÜTAHYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Kütahya İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


#Kütahya milletvekili seçim sonuçları
#Kütahya cumhurbaşkanı 2023 seçim sonuçları
#seçim sonuçları
4 gün önce
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