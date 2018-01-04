Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya kara teslim

Kütahya'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde. 2120 rakımlı Akdağ yaylasının hemen altıntan geçen yolu kullanan servis şöförleri bölgede eksi 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla buzlanma riskine karşı araçlarında zincir kullandıklarını söylediler.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri Değirmendere - Şaphane yolunda incelemelerde bulundu ve servis şoförleriyle görüştü. Müdür Fuat Bayri, ’’Değirmendere köyümüz konum itibariyle Akdağ eteklerinde bulunuyor. Servislerimiz 2120 rakımlı Akdağ eteklerinden geçen yeni yapılan yolu kullanarak her gün öğrencilerimizi taşıyor. Bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma sorununa karşı araçlarımız zincir takmadan taşıma yapmıyor. Araçlarımızın kontrolünü günlük yapıyoruz ve ısıtma sistemlerinin çalışmasına azami dikkat ediyoruz. Karayolları ekiplerimizle irtibat halindeyiz ve kar kürüme çalışmalarını yaptırıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimiz’’ diye konuştu.

Kütahya'da yarın (5 Ocak Cuma) okullar tatil mi?

Kütahya'da yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında Kütahya Valiliğinden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Yapılacak açıklamayı anında sizlerle paylaşacağız.