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KYK burs başvuru tarihi heyecanla bekleniyor: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları

KYK bursu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yükseköğrenime devam eden öğrencilere verilen karşılıksız bir burstur. KYK bursu, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla verilir. KYK yurt sonuçlarının ilanının ardından 2023 KYK burs başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.

13:27 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK bursu
, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunarak onların eğitimlerini daha rahat bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olan önemli bir burs programıdır.

2023 - 2024 KYKK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuru tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan bir duyuru henüz yok. Geçen yıl başvurular 15 Kasım'da başlamıştı. Bu yıl da başvuruların kasım ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu
, e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  • e-Devlet
    'e giriş yapın.
  • "
    Gençlik ve Spor Bakanlığı
    " sekmesine tıklayın.
  • "
    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
    " sekmesine tıklayın.
  • "
    Burs/Kredi Başvurusu
    " seçeneğine tıklayın.
  • Başvuru formunu doldurun
    ve başvurunuzu onaylayın.

KYK bursu ne kadar süreyle verilir?

KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süreleri boyunca verilir. Bu süre, ön lisans programları için 2 yıl, lisans programları için 4 yıl, lisansüstü programlar için ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.

KYK bursu iptal edilir mi?

KYK bursu, öğrencilerin aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

Öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan kaydı silinmesi

Öğrencinin herhangi bir işte çalışması

Öğrencinin herhangi bir gelire sahip olması

Öğrencinin bursluluk sıfatı ile ilgili taahhüde uymaması

KYK bursu öncelikli kime verilecek?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK bursu ile ilgili merak edilenler

KYK bursu, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla verilir.

KYK bursu için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılır.

KYK bursu almak için gerekli şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yükseköğrenim görmek, ailenin maddi durumunun yetersiz olması ve öğrencinin başarılı olmasıdır.

KYK bursu miktarı, her yıl Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

KYK bursu, her ay banka hesabına yatırılır.

KYK bursundan yararlanan öğrenciler, bursluluk sıfatı ile ilgili taahhüde uymak zorundadır. Bu taahhüde göre, öğrenciler bursluluk sıfatı kazanmadan önce ve bursluluk süresi boyunca herhangi bir işte çalışamaz, herhangi bir gelire sahip olamaz ve bursluluk sıfatı kazandıktan sonra evlenemez.



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