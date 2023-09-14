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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak 2023?

KYK burs başvuruları gündemde... Üniversiteye yerleşen öğrenciler, KYK yurtlbaşvuru sonuçları açıklandı. Aynı zamanda KYK burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler de KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak araştırıyor. Peki KYK burs başvuru şartları nedir? KYK burs başvursu nerden yapılacak? İşte T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu...

13:28 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYK burs

KYK burs

tarihleri KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte KYK burs başvuru tarihleriyle ilgili detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır.

Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. Önümüzdeki yeni eğitim yılının KYK burs miktarları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.



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