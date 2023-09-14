KYK burs
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
KYK BURSU NE KADAR?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.
Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır.
Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.
KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. Önümüzdeki yeni eğitim yılının KYK burs miktarları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.