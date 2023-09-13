KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Bak, "Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır. " sözleriyle sonuçların açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.
KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI
2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Yurda kayıt hakkı kazananların belli olduğu sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK'da 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri ise yurt tiplerine göre farklılık gösteriyor.
KYK Tip 1 ücreti aylık 345 lira,
KYK Tip 2 ücreti aylık 405 lira,
KYK Tip 3 ücreti aylık 480 lira,
KYK Tip 5 ücreti aylık 510 lira
KYK Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.
KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
KYK YURT SONUÇLARI EKRANINDA NELER YER ALACAK?
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranında adaylara ilişkin şu bilgiler yer alacak;