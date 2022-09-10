KYK yedek yurt başvuruları başladı mı? 2022 KYK yurt yedek başvuru tarihleri

KYK yurt sonuçları, 7 Eylül 2022 tarihinde açıklandı. Bazı öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırken bazıları ise yedek listesinde yer aldığını öğrendi. Bu noktada henüz bir yurda yerleşemeyen üniversiteliler tarafından" KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? 2022-2023 KYK yurt yedek başvurusu ne zaman başlıyor ve sonuçları ne zaman açıklanır?" soruları merak kazandı.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularında adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sıralamada bulunan öğrenciler sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler ve yurttan ayrılan kişiler olduğunda KYK yedek sırasında yer alan öğrencilerin sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.

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KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt yedek başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları hakkında açıklama yapması bekleniyor.

KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.