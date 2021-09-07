Özgün KYK yurt başvurusu nasıl yapılıyor? e-devlet KYK başvurusu
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KYK yurt başvurusu nasıl yapılıyor? e-devlet KYK başvurusu

KYK yurt başvuruları dün yani 6 Eylül 2021 tarihinde başladı. Üniversite öğrencileri barınma ihtiyaçları için KYK yurt başvurularını gerçekleştiriyorlar. Kız ve erkek yurt imkanı bulunan KYK yurt başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt başvurusu nasıl yapılıyor? e-devlet KYK başvurusu
kyk

KYK yurt başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve başvurular başladı. YURTKUR tarafından E-Devlet aracılığıyla KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı. İşte KYK yurt başvurusu ekranı haberimizde...

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl burs ve yurt başvuruları alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Öğrenciler gerekli adımları tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurt başvuruları 12 Eylül tarihinde saat 23.59'de son bulacak.

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