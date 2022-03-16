Özgün Merak edilen lezzet Leblebi helvası
YEMEK TARİFLERİ

Merak edilen lezzet: Leblebi helvası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yediği yemek, Yunanistan gündeminde çok konuşuldu. Leblebi helvasını çok lezzetli bulan Yunan heyeti, kendi Yunan kanallarında "leblebi helvası"nın tarifini verdi. İşte, eşsiz lezzetiyle 'leblebi helvası' tarifi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Leblebi helvası nasıl yapılır: tarifi
Leblebi Helvası nasıl yapılır?

Geleneksel yemek tariflerinin Anadolu mutfağının ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını hazırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "leblebi helvası" tarifini vermişti. Hazırlama süresi 15 dk olan "leblebi helvası"nın tarfini sizler için derledik.

LEBLEBİ HELVASI NEDİR?

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan helva, çeşitlerini barındırdığı "leblebi helvası" uzun yıllar boyunca damakların eşsiz lezzeti olmuştur.

LEBLEBİ HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı leblebi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1,5 su bardağı sıcak süt

LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI

Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.

Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.

Dünya basını konuşuyor: Çorum'dan Miçotakis ve Putin'e davet, 'En iyisi burada yapılıyor'
GÜNDEM
Dünya basını konuşuyor: Çorum'dan Miçotakis ve Putin'e davet, 'En iyisi burada yapılıyor'

İftar sofralarını helvalar tatlandıracak
HAYAT
İftar sofralarını helvalar tatlandıracak
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti

Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Satışlar arttı fiyatlar aynı

Satışlar arttı fiyatlar aynı

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.
Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

​Kimseye aldırmadı: Apartman sakinlerinin gözü önünde çaldı.

​Ukrayna ordusu duyurdu: Havadan imha ettik.

​Lavrov'dan dikkat çeken açıklama: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek.

Gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek
Gündem

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek Koylarında tekne ve yatlar denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, halatlarla ağaçlara bağlanamayacak; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek. Bakanlık projenin ilk adımını atarak “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi”nin ilk etabının ihalesini gerçekleştirdi.
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.
Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak
Ekonomi

Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak

Hindistan’ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.