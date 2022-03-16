Merak edilen lezzet: Leblebi helvası

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Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek Koylarında tekne ve yatlar denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, halatlarla ağaçlara bağlanamayacak; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek. Bakanlık projenin ilk adımını atarak “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi”nin ilk etabının ihalesini gerçekleştirdi.