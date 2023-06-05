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LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

11:27 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS puan hesaplaması nasıl yapılır?

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (
), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. İkinci oturum ise 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. LGS 2023 sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. LGS puanları, yüzdelik taban puanları ile öğrenciler lise tercihlerini gerçekleştirecek. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama
programımıza Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü, İnkılap Tarihi derslerine ait doğru ve yanlış sayılarınızı girerek, LGS puanınızı öğrenebilir, lise taban puanları modülü ile tercih edebileceğiniz okulları listeleyin.
LGS puan hesaplama
aracımızda sözel ve sayısal oturumlarda girilen her test için MEB uyumlu özel formüllerle bir taban puanı belirledik. Öğrencilerin girdikleri her dersin neti ayrı ayrı hesaplanır. Bu netler her ders için önceden belirlenmiş kat sayılarla çarpılarak bir puan elde edilir. Bütün bu puanlar toplanarak öğrencinin
LGS puanı
elde edilir.
LGS puanı hesaplama formülü
şu şekildedir:
  • LGS Puanı = (Temel Matematik x 3) + (Fen Bilimleri x 3) + (Türkçe x 3) + (Sosyal Bilgiler x 2) + (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi x 1)
  • Örneğin, bir öğrencinin Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden aldığı puanlar sırasıyla 70, 80, 90, 85 ve 95 olsun. Bu öğrencinin LGS puanı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılabilir:
  • LGS Puanı = (70 x 3) + (80 x 3) + (90 x 3) + (85 x 2) + (95 x 1) = 750
  • Bu öğrencinin LGS puanı, 750 olarak hesaplanır.

LGS Katsayı Hesaplama Nasıl Yapılır?

LGS’de bağıl değerlendirme yapıldığından 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Boş bırakılan soruların götürüsü olmadığı gibi bir puan getirisi de yoktur. Sınav sonunda her dersin doğru ve yanlış sayıları tespit edilir. Yanlış soru sayısının üçte biri kadar doğru cevap silinir. Geriye kalan doğru sayısı o dersin net sayısını verir.

Tespit edilen her dersin neti yine kendi kat sayısı ile çarpılır. Derslere göre kat sayı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?

LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

LGS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulmakta?

  1. LGS sınavı birinci oturum sözel alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
  2. LGS sınavı ikinci oturum sayısal alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

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1 saat önce
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