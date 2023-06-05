Milli Eğitim Bakanlığınca (

), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. İkinci oturum ise 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. LGS 2023 sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. LGS puanları, yüzdelik taban puanları ile öğrenciler lise tercihlerini gerçekleştirecek. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?