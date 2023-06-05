LGS puan hesaplaması nasıl yapılır?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
- LGS Puanı = (Temel Matematik x 3) + (Fen Bilimleri x 3) + (Türkçe x 3) + (Sosyal Bilgiler x 2) + (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi x 1)
- Örneğin, bir öğrencinin Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden aldığı puanlar sırasıyla 70, 80, 90, 85 ve 95 olsun. Bu öğrencinin LGS puanı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılabilir:
- LGS Puanı = (70 x 3) + (80 x 3) + (90 x 3) + (85 x 2) + (95 x 1) = 750
- Bu öğrencinin LGS puanı, 750 olarak hesaplanır.
LGS Katsayı Hesaplama Nasıl Yapılır?
LGS’de bağıl değerlendirme yapıldığından 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Boş bırakılan soruların götürüsü olmadığı gibi bir puan getirisi de yoktur. Sınav sonunda her dersin doğru ve yanlış sayıları tespit edilir. Yanlış soru sayısının üçte biri kadar doğru cevap silinir. Geriye kalan doğru sayısı o dersin net sayısını verir.
Tespit edilen her dersin neti yine kendi kat sayısı ile çarpılır. Derslere göre kat sayı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?
LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.
LGS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulmakta?
- LGS sınavı birinci oturum sözel alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
- LGS sınavı ikinci oturum sayısal alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.