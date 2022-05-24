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LGS sınavı ne zaman? LGS 2022 sınav giriş belgesi

LGS sınavının ne zaman olacağı ile ilgili öğrenciler araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS’ye girecek olan adaylar sınav ile ilgili detayları oldukça merak ediyor. Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuruları 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​LGS sınavı ne zaman? LGS giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? LGS 2022 sınav giriş belgesi
​LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınavı ile ilgili adaylar süreci takip etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS başvuru kılavuzu sonrası LGS sınavı ile ilgili gündemde bu konu oldukça yer etti. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları...

LGS sınavı ne zaman?

  • LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
  • Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sınava giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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