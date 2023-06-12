LGS puan hesaplaması nasıl yapılır?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
- LGS Puanı = (Temel Matematik x 3) + (Fen Bilimleri x 3) + (Türkçe x 3) + (Sosyal Bilgiler x 2) + (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi x 1)
- Örneğin, bir öğrencinin Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden aldığı puanlar sırasıyla 70, 80, 90, 85 ve 95 olsun. Bu öğrencinin LGS puanı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılabilir:
- LGS Puanı = (70 x 3) + (80 x 3) + (90 x 3) + (85 x 2) + (95 x 1) = 750
- Bu öğrencinin LGS puanı, 750 olarak hesaplanır.
LGS puan hesaplama
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
- a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
- b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
- c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
- ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
- f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
- g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
LGS Katsayı Hesaplama Nasıl Yapılır?
LGS’de bağıl değerlendirme yapıldığından 3 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Boş bırakılan soruların götürüsü olmadığı gibi bir puan getirisi de yoktur. Sınav sonunda her dersin doğru ve yanlış sayıları tespit edilir. Yanlış soru sayısının üçte biri kadar doğru cevap silinir. Geriye kalan doğru sayısı o dersin net sayısını verir.
Tespit edilen her dersin neti yine kendi kat sayısı ile çarpılır. Derslere göre kat sayı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS Sınavında hangi dersler yer almaktadır?
LGS sınavı, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.
LGS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulmakta?
- LGS sınavı birinci oturum sözel alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
- LGS sınavı ikinci oturum sayısal alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.