AÖL’den normal liseye geçiş ve nakil işlemleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konular arasında yer almakta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında açık liseye geçişlerin yaygınlaştığına dikkat çeken Tekin, bu konuyla ilgili tedbirler alınacağını belirtti. Bu açıklama sonrası AÖL ’ye geçişlerin nasıl yapıldığı merak konusu oldu.

11. sınıftan açık liseye geçiş nasıl yapılır?

Geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.

Normal liseden Açık liseye geçiş nasıl yapılır?

AÖL'ye geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.

Açık öğretim lisesine nakil ve geçişiş işlemi nasıl yapılır, nakil şartları neler?

1. Nakil isteğinde bulunan öğrencilerin gittikleri il/ilçelerde alanı ile ilgili yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara nakilleri yapılır.

2. Nakil oldukları Okul/Kurumlarda, alanında grubu bulunmayan öğrenciler, grup oluşuncaya kadar beklerler veya takip eden öğretim yılı başında farklı bir alan/dala geçiş yapabilirler.

3. Öğrencinin yüz yüze eğitime devam ettiği okul, başarı durum belgesi ya da yüz yüze eğitime katılmadığını gösteren yazı ve nakil istek dilekçesini nakil istediği il/ilçedeki yüz yüze eğitim alacağı okul müdürlüğüne gönderir.

4. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin nakil istekleri kesin kayıt işlemlerini sonuçlanmasından sonra yapılır. Ayrıca, Meslekî Açık Öğretim Lisesi sınavlarından bir ay önce nakil işlemi yapılmaz.

AÖL’den Örgün Eğitim Kurumlarına Geçiş Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde Ders Geçme ve Kredili Sistemi, örgün eğitim (devam zorunluluğu olan okullar) okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır.

1- Nakil şartlarını tutan öğrenci;

a) Zorunlu eğitim çağının dışına çıkmamış olmak,

b) Daha önceden örgün eğitim kurumunda 2 yıl üst üste sınıfta kalmamış olmak,

c) Önceden örgün eğitim kurumlarından disiplin suçu ile uzaklaştırılmamış olmak,

2- Açık Öğretim Lisesinden tasdiknamesini alır.

3- Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknameye göre öğrencinin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

4- Nakil ve geçiş için tüm bunlardan sonra başvuracağı eğitim kurumunun ya da ikametinin bulunduğu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Nakil Komisyonuna dilekçe ile başvurarak nakli gerçekleştirilir.

Mesleki Açık Öğretim Liselerinden Örgün Eğitim Kurumlarına Geçiş Nasıl Yapılır?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Ders Geçme ve Kredili Sistemi, örgün eğitimde ise (devam zorunluluğu olan okullar) okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır.

1-Nakil şartlarını tutan öğrenci;

a) Zorunlu eğitim çağının dışına çıkmamış olmak,

d) Daha önceden örgün eğitim kurumunda 2 yıl üst üste sınıfta kalmamış olmak,

e) Önceden örgün eğitim kurumlarından disiplin suçu ile uzaklaştırılmamış olmak,

2-Mesleki Açık Öğretim Lisesinden (yüzyüze eğitim aldığı meslek okulundan) tasdiknamesini alır.

3-Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknameye göre öğrencinin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

4-Nakil ve geçiş için tüm bunlardan sonra başvuracağı eğitim kurumunun ya da ikametinin bulunduğu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Nakil Komisyonuna dilekçe ile başvurarak nakli gerçekleştirilir.

Mesleki Açık Öğretim Liselerinden AÖL’ye Geçiş Nasıl Yapılır?

Kaydınızı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeniledikten sonra size en yakın Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne şahsen veya veli/vasisi ile başvurarak Geçiş ve Nakil Dilekçesi doldurup Açık Öğretim Lisesine geçiş yapabilirsiniz. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerin alan derslerine ait kredileri dikkate alınmaz.

Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Liselerine Geçiş Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler kaydını aktif ettikten sonra her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler. Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur. Mesleki Açık Öğretim Lislerine kayıt ve geçişler ylnızca öğretim yılı başında yapılır.

12. sınıftan açık liseye nasıl geçilir?

Geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, aktif dönem kaydınızı yenileyip öğrencilik durumu aktif olduktan sonra geçiş yapmak istediğiniz yüz yüze Mesleki Açık Lisenin derslerini veren Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.

Açık Öğretim Liselerine geçiş dilekçe örneği