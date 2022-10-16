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Liverpool, Manchester City’yi konuk edecek

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 11. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Manchester City, 23 puanla ligde 24 puanlı Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puan topladı. Peki Liverpool - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Premier Ligi CANLI İZLE
Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa futbolunda 16 Ekim Pazar günü birçok önemli maç sahne alacak. İngiltere'de Liverpool - Manchester City, İspanya'da Real Madrid - Barcelona ve Fransa'da Paris Saint Germain - Marsilya maçlarıyla futbolseverler derbi heyecanı yaşayacak.

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta?

  • Liverpool ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği Premier Lig'in 11. haftasındaki bu mücadele 16 Ekim Pazar günü oynanacak.

Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda?

  • Saat 18.30 başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Manchester City, Liverpool puanı kaç?

  • İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında Liverpool, Anfield'ta son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak. 1 maç eksiği ile 10 puanla 10'uncu sırada yer alan Liverpool, son zamanların en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Premier Lig'de geçen sezonun 11'inci haftasında ilk yenilgisini alan Liverpool, bu sezon ilk 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ayrıca geçen sene sadece 2 mağlubiyet alarak ligi tamamlayan Liverpool, bu yıl toplam 8 maçta; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşanan kötü gidişata son vermek isteyen Kloop ve öğrencileri ayrıca, Manchester City'e de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. Öte yandan Manchester City ise, Premier Lig'i domine etmeye devam ediyor. City, bu sezon ligde 9 maçta 23 puan toplarken, 33 gol atıp kalesinde de sadece 9 gol gördü. Ayrıca City, Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bu iki kulvarda da henüz yenilgi yüzü görmedi. Premier Lig'de Arsenal'in gerisinde 2'nci sırada yer alan Manchester City, pazar günü oynanacak mücadeleyi de kayıpsız geçmek istiyor.

Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi

ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Phil Foden ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Manchester City ile tüm kulvarlarda 182 maça çıkan ve 52 gol atan Foden, Premier Lig ve Lig Kupası'nda 4'er, Federasyon Kupası'nda ise bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

  • Liverpool - Manchester City maçı canlı, özeti izlemek için tıklayın

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