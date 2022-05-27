Özgün Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, maç şifresiz mi olacak?
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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, maç şifresiz mi olacak?

Liverpool - Real Madrid maçı için heyecan dorukta. Tüm futbolseverler Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali merakla bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi finaline dair bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, maç şifresiz mi olacak?
Real Madrid – Liverpool

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği final maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler için Şampiyonlar Ligi finaline az zaman kaldı. İşte, Şampiyonlar Ligi finaline dair merak edilen bilgiler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2022 HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

2017-2018 SEZONUNUN RÖVANŞI

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

İSPANYOL DEVİNDE BİR İLK

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

MADRİD, 13 KEZ KUPADA

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

  • Liverpool - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 28-08-2021 Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

  • Liverpool - Real Madrid maçını şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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