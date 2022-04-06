UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maç Sonuçları: Liverpool 3- 1 Benefica / Manchester City 1- 0 Atletico Madrid

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Liverpool, Estádio da Luz'da Benfica'ya konuk oldu.

LİVERPOOL- BENEFİCA MAÇININ SKORU: 3-1

17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ibrahima Konate, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdirdi ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. Sezon başında RB Leipzig'den transfer olan Konate, Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti.

İlk yarının son bölümüne 1-0'lık Liverpool üstünlüğüyle girilirken Trent Alexander-Arnold'ın pasında savunma arkasına sarkan Luis Diaz'ın pasında Sadio Mane, skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve devreye Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Benfica, 49. dakikada Darwin Nunez'le farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi. Benfica'nın sağ kanattan gelişen atağında Konate'nin hatasını iyi değerlendiren Nunez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Farkın bire inmesinin ardından Benfica, daha fazla pozisyon bulsa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 84. dakikada Naby Keita'nın pasına hareketlenen Luis Diaz, kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi ve fark tekrar ikiye çıktı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı Liverpool, karşılaşmadan avantajla ayrılan taraf oldu.

Eşleşmenin rövanş maçı 13 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

MANCHESTER CITY- ATLETİCO MADRİD MAÇI: 1-0

İngiliz temsilcisi Manchester City İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti. Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

6 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)