|
Özgün
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından yaşanan hareketlilikten etkilenen akaryakıt fiyatları güncel gelişmeleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarının yükselmesiyle yurt içinde akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sahibi benzin fiyato ve (mazot) motorin fiyatları için indirim ve zam haberlerini araştırırken bugün tabelalar bir kez daha değişti. İşte 17 Ocak güncel LPG, benzin, motorin fiyatları...
13:24 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son değişim benzin grubunda yaşanmıştı. Son olarak 12 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmişti. Son dakika gelişmesi ile benzin fiyatlarına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık.

BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

Benzinde tabelaya yansıyan zammın ardından motorin fiyatları için de yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre bu gece yarısı motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından litre fiyatları ortalama İstanbul için 23.16 TL, Ankara için 23.36 TL ve İzmir içinse 23.47 TL olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

#benzin fiyatı
#lpg fiyatı
#motorin fiyatı
#akaryakıt fiyatları
16 dakika önce
default-profile-img
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.