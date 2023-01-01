Akaryakıt fiyatlarında son değişim benzin grubunda yaşanmıştı. Son olarak 12 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmişti. Son dakika gelişmesi ile benzin fiyatlarına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık.

BENZİN, MOTORİN, LPG NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

Benzinde tabelaya yansıyan zammın ardından motorin fiyatları için de yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre bu gece yarısı motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından litre fiyatları ortalama İstanbul için 23.16 TL, Ankara için 23.36 TL ve İzmir içinse 23.47 TL olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.