Özgün Temmuz ayında en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak 2022?
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Temmuz ayında en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak 2022?

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. İlk zamlı maaşını Ocak ayında alan memur ve emekliler ikinci zamlı maaşlarını alacağı Temmuz ayı için bekleyişte... 4 aylık enflasyon orananın belli olmasının ardından memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Peki, Memur ve emekli zam oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maaşlar artacak mı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz ayında maaşlar ne kadar artacak?
Temmuz emekli ve memur maaş zammı

Milyonlarca emekli ve memur maaşları için Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Peki, enflasyon rakamları memur ve emekli maaşlarını Temmuz'da nasıl etkileyecek?

TEMMUZ AYI EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

Maaş zammı ile birlikte en düşük memur maaşı ne kadar?

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.

Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu.

Mayıs, Haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emekliler yüzde 31.71 artışı garantiledi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda en 2000'den önce emekli olan SSK'lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak.

En düşük aylık ne kadar olacak?

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkânı tanındı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı.

Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.

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