Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET) Premier League'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. İngiliz futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan iki dev kulübünün kapışması Mancester United'ın galibiyeti ile sonlandı. Manchester United sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, golleri kim attı? İşte Manchester United Liverpool maçının özeti, goller ve maçtan dakikalar haberimizde.

Abone Ol