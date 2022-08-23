Özgün Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)
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Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier League'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. İngiliz futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan iki dev kulübünün kapışması Mancester United'ın galibiyeti ile sonlandı. Manchester United sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, golleri kim attı? İşte Manchester United Liverpool maçının özeti, goller ve maçtan dakikalar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Liverpool ÖZET- Golleri kim attı?
Manchester United- Liverpool

İngiltere Premier Lig 3. haftasında Manchester United, kendi sahasında Liverpool'u konuk etti. Manchester United, maçı 2-1 kazandı. İşte maç özeti ve goller...

MANCHESTER UNİTED-LİVERPOOL MAÇIN SONUCU: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

MANCHESTER UNİTED-LİVERPOOL MAÇI ÖZETİ

Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u konuk eden Manchester United, 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 53. dakikada Marcus Rashford'un fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk takım Liverpool, karşılaşmanın 81. dakikasında Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın golüyle farkı bire indirdi:1-2

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Fred, Sancho, Bruno, Rashford, Elanga.

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Diaz.
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