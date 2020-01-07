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Maden ruhsatı ihaleyle satılacak

Maden ruhsatı ihaleyle satılacak

İzmir'in Bergama İlçesi sınırları dahilinde bulunan granit madeni sahasına ait ruhsat açık artırmayla satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden ruhsatı ihaleyle satılacak

Maden ruhsatı ihaleyle satılacak

Ruhsat sahası ile ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilen işletme projesinde 3.145,582 ton görünür rezerv olduğu belirtilmektedir. Cevher mütlesinin tipi Mağmatik oluşumudur. Granit rezervin görünür rezerv alanı olarak 800.000 m.2'lik bir alanı kapladığı işletme projesinde beyan edilmiştir. Sahada işletme izin alanı içesinde ile üretim yapılmış ocaklar mevcut olup, yol durumu mevcuttur.

13 Şubat 2020 tarihinde yapılacak ilk ihalede muhammen 2 milyon 500 TL'dir.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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