Özgün Af çıkacak mı? 120 bin mahkumu ilgilendiren af düzenlemesi gündemde
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Af çıkacak mı? 120 bin mahkumu ilgilendiren af düzenlemesi gündemde

Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri olan 7. Yargı Paketi ile gündeme gelen af yasasında son durum yakından takip ediliyor. 120 bin mahkum ve aileleri, af yasasına dair detayları merak ediyor. Bu kapsamda da sık sık, "Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman?" sorusu gündem oluyor.7. yargı paketi için gözler kabineye çevrildi. 7. yargı paket içerisinde mahkumlara genel af çıkacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Genel af yasası gündemde!
Af yasası

Yaklaşık olarak 120 bin mahkumu ilgilendiren ve genel affı kapsamayan kısmi af, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, af çıkacak mı? İşte af düzenlemesinde son durum...

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Söz konusu düzenleme esası itibarıyla genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

Bugün kabine toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 7. yargı paketi ile ilgili meclise yollanmadan önce kabineye sunum yapması bekleniyor

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