Af çıkacak mı? 120 bin mahkumu ilgilendiren af düzenlemesi gündemde Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri olan 7. Yargı Paketi ile gündeme gelen af yasasında son durum yakından takip ediliyor. 120 bin mahkum ve aileleri, af yasasına dair detayları merak ediyor. Bu kapsamda da sık sık, "Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman?" sorusu gündem oluyor.7. yargı paketi için gözler kabineye çevrildi. 7. yargı paket içerisinde mahkumlara genel af çıkacak mı?

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