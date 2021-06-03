Özgün Makarna tarifi Evde makarna nasıl yapılır?
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Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

Makarnanın doyuruculuğu ve soslarla enfes tadıyla çok fazla tercih ediliyor. Pişme süresi, hazırlanışı ve yapılışı olarak çok pratik olan makarna tarifi, lezzetiyle de hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çok seviliyor. Kısa sürede hazırlanan makarnanın tarifini sizler için derledik. Peki evde makarna nasıl yapılır? İşte makaranın yapılışı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?
Makarna

Evde yapılan tereyağlı mis gibi makarna tarifini sizler için hazırladık. Pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için buyurun...

Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu
ÖZGÜN
Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Makarna malzemeleri:

Evde makarna yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır:

4 kişilik bir aile için 1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

Makarna yapılışı:

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün.

Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

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Makarna pişirmenin püf noktaları

  • Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu ekleyin.
  • Pişen makarnayı soğuk suya sokmayın.
  • Makarna suyunu sos yapımında kullanabilirsiniz.

Evde yaptığını makarna için farklı soslar deneyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

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