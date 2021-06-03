Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır? Makarnanın doyuruculuğu ve soslarla enfes tadıyla çok fazla tercih ediliyor. Pişme süresi, hazırlanışı ve yapılışı olarak çok pratik olan makarna tarifi, lezzetiyle de hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çok seviliyor. Kısa sürede hazırlanan makarnanın tarifini sizler için derledik. Peki evde makarna nasıl yapılır? İşte makaranın yapılışı.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 15:05 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 16:13 Yeni Şafak