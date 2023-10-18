Malatya haberleri
YÜZLERCE VATANDAŞ KÜRECİK RADAR ÜSSÜ’NE HAREKET ETTİ
Malatya’da, İsral’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi otopark alanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş çevre yolunu trafiğe kapatarak İsrail’e tepki gösterdi. Grup daha sonra konvoy oluşturarak Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü’ne hareket etti.
Alınan yoğun yoğun güvenlik önlemleri altında gece yarısı bölgeye ulaşan grup Kürecik Radar Üssü’ne girmeye çalışınca arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri gruba biber gazı ile müdahalede bulundu.
Yaşanan gerginlik Vali Ersin Yazıcı’nın devreye girmesiyle son bulurken, grup bölgeden ayrıldı.