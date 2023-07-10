Malatya haberleri: Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
4 KİŞİ YARALANDI
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet A. idaresindeki 44 PT 428 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkiinde İzzet Y. yönetimindeki 34 EJL 378 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle aynı araçtaki Derviş G, Derviş Ö. ve Hatice P. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.