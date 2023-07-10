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Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle aynı araçtaki Derviş G, Derviş Ö. ve Hatice P. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.​​​​​​​ İşte detaylar.

10:55 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya haberleri: Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya haberleri: Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

'nın Kale ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 44 PT 428 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkiinde İzzet Y. yönetimindeki 34 EJL 378 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle aynı araçtaki Derviş G, Derviş Ö. ve Hatice P. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



#Malatya
#Kale
#Bent Mahallesi
1 saat önce
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