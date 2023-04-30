Malatya seçim sonuçlarını Yeni Şafak ile takip edebilirsiniz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını, oy oranlarını ve çok daha fazlasını yenisafak.com’dan öğrenebilirsiniz. Malatya canlı seçim sonuçları, illere göre detaylı oy sonuçları ve canlı grafiklerle Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti Malatya 28. dönem milletvekillerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Malatya 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy sonuçları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere seçime giren tüm partilerin oy oranlarını, açılan sandık sayılarını ve oy oranlarını canlı analizlerle Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından öğrenebileceksiniz. İşte Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 milletvekili genel seçimi sonuçları partilerin oy oranları.

2023 seçimleri Malatya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Malatya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Malatya milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BÜLENT TÜFENKCİ

2. İHSAN KOCA

3. İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

4. ABDURRAHMAN BABACAN

5. VAHİT ATALAN

6. RAMAZAN ÖZCAN

MHP MALATYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MEHMET CELAL FENDOĞL

2. ÖMER EKİCİ

3. MESUT SAMANLI

4. SELMA ÇİCEK

5. MUHSİN YİĞİT

6. UĞUR SEVİM

CHP MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. VELİ AĞBABA

2. ENVER KİRAZ

3. BATTAL KANBAY

4. ALİ İMRAN MARASALI

5. YUSUF KURŞUN

6. OKAY DEMİRHAN

İYİ PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ŞEYHMUS GÖÇMEZ

2. ATİLLA ŞAHİN

3. ELİF APOHAN

4. SELÇUK HAN

5. METİN KAPIDERE

6. MENİJE NUR ÖZCAN

YEŞİL SOL PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.PERİHAN YÜCEKAYA

2. YUSUF BOZKUŞ

3. TÜLAY ŞAKAR

4. HÜSEYİN KILINÇ

5. ROZERİN ERCAN

6. GAFFAR BAYRAM

Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,2’sini alırken, 2018 Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonucu Muharrem İnce oyların yüzde 22,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,2’sini aldı.

Malatya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Malatya oy oranı % 70 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,5’ini aldı. CHP 1 milletvekili çıkardı.

Malatya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Malatya’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 53,9

CHP % 16,7

MHP % 16,1

HDP % 7

İYİ Parti % 4,3

Malatya yerel seçim sonuçları (31 Mart 2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oyların % 68,47’sini alırken, CHP adayı Soner Gökçe ise oyların % 23,23’ünü aldı.

MALATYA’NIN İLÇELERİ NELER?

Malatya'nın ilçeleri 13 tanedir.

-Battalgazi

-Yeşilyurt

-Akçadağ

-Arapgir

-Arguvan

-Darende

-Doğanşehir

-Doğanyol

-Hekimhan

-Kale

-Kuluncak

-Pütürge

-Yazıhan

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1