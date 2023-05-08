Malatya

sonuçlarını Yeni Şafak ile takip edebilirsiniz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını, oy oranlarını ve çok daha fazlasını yenisafak.com’dan öğrenebilirsiniz. Malatya canlı seçim sonuçları, illere göre detaylı oy sonuçları ve canlı grafiklerle Yeni Şafak