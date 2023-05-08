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Malatya seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçları için takvim işliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışacak. Malatya'da 530.714 seçmen 1.900 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Malatya 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Malatya'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Malatya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Malatya seçim sonuçlarına göre Battalgazi, Akçadağ, Pütürge, Hekimhan, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:11 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya seçim sonuçları

Malatya seçim sonuçları

Malatya
sonuçlarını Yeni Şafak ile takip edebilirsiniz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını, oy oranlarını ve çok daha fazlasını yenisafak.com’dan öğrenebilirsiniz. Malatya canlı seçim sonuçları, illere göre detaylı oy sonuçları ve canlı grafiklerle Yeni Şafak
sayfasında. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti Malatya 28. dönem milletvekillerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Malatya 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere seçime giren tüm partilerin oy oranlarını, açılan sandık sayılarını ve oy oranlarını canlı analizlerle Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından öğrenebileceksiniz. İşte Malatya
ve Millet Oy Oranları ile Malatya'da Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı? sorularını cevabı.

Malatya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Malatya seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Malatya Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Malatya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BÜLENT TÜFENKCİ

2. İHSAN KOCA

3. İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

4. ABDURRAHMAN BABACAN

5. VAHİT ATALAN

6. RAMAZAN ÖZCAN

MHP MALATYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MEHMET CELAL FENDOĞL

2. ÖMER EKİCİ

3. MESUT SAMANLI

4. SELMA ÇİCEK

5. MUHSİN YİĞİT

6. UĞUR SEVİM

CHP MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. VELİ AĞBABA

2. ENVER KİRAZ

3. BATTAL KANBAY

4. ALİ İMRAN MARASALI

5. YUSUF KURŞUN

6. OKAY DEMİRHAN

İYİ PARTİ MALATYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ŞEYHMUS GÖÇMEZ

2. ATİLLA ŞAHİN

3. ELİF APOHAN

4. SELÇUK HAN

5. METİN KAPIDERE

6. MENİJE NUR ÖZCAN

2018 Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,2’sini alırken, 2018 Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonucu Muharrem İnce oyların yüzde 22,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 4,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,2’sini aldı.

2018 Malatya milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Malatya oy oranı % 70 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 22,5’ini aldı. CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Malatya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 53,9
  • CHP % 16,7
  • MHP % 16,1
  • HDP % 7
  • İYİ Parti % 4,3

2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Malatya yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oyların % 68,47’sini alırken, CHP adayı Soner Gökçe ise oyların % 23,23’ünü aldı.

Malatya ilçeleri hangileri?

Malatya'nın ilçeleri 13 tanedir.

-Battalgazi

-Yeşilyurt

-Akçadağ

-Arapgir

-Arguvan

-Darende

-Doğanşehir

-Doğanyol

-Hekimhan

-Kale

-Kuluncak

-Pütürge

-Yazıhan

Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. 2023 seçimlerinde Tekirdağ 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Tekirdağ'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tekirdağ milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tekirdağ seçim sonuçlarına göre Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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