Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün “Demin deprem bölgesinde Başkavak-Hekimhan/Malatya’da 5.2 deprem oldu. Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7.6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu” dedi. Peki Sürgü fayı nerede, hangi il ve ilçede? Sürgü fayı özelliği nedir?