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Son dakika: Malatya'da deprem
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD Başkanı Yunus Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "İki depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu. Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.