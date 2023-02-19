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Malatya Yeşilyurt’ta 4,7 büyüklüğünde deprem korkuttu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 6 bin 40 artçı sarsıntı olurken, AFAD en son depremin nerede olduğunu açıkladı. Son deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

16:15 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD Başkanı Yunus Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "İki depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı." dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu. Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



#malatya
#malatya deprem
#afad
#son depremler
21 dakika önce
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