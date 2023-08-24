ANKARA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM: YIKILAN BİNA, CAN KAYBI VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı. (DHA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (24 AĞUSTOS 2023)

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