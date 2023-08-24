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AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Deprem Haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremi hisieden vatandaşlar "Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" şeklinde sorulaın yanıtını araştırmaya başlandı. AFAD'tan deprem açıklaması yapıldı. İşte Malatya depreminin detayları ve 24 Ağustos AFAD- Kandilli son depremler listesi...

08:58 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak

ANKARA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM: YIKILAN BİNA, CAN KAYBI VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı. (DHA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (24 AĞUSTOS 2023)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bugün yaşanan depremlerin şiddetlerini, saatlerini, derinliğini ve merkez üslerini paylaştığı son dakika depremler sayfası ise şöyle…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 AĞUSTOS 2023

Kandilli Rasathanesi’nin 24 Ağustos 2023 Perşembe günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde...



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