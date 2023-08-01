Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan Hasan D. idaresindeki 44 AEP 142 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçtiği karşı şeritte Yunus E. yönetimindeki 44 AEY 093 plakalı araçla çarpıştı. Feci kaza da Hasan Dertli (22) ile Hacer Açıkgöz (21) olay yerinde hayatını kaybetti, Yaşar K. (59) ise yaralandı.