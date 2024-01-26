Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 16.04'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2'lik deprem Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.
NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ YORUMU
"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle."
"YENİ BİR DEPREM"
Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.
"Yeni bir deprem" diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda" ifalerini kullandı.
Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir" ifadelerini kullandı.