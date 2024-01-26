Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.