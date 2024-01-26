|
Özgün

Naci Görür'den Malatya depremi yorumu: Enerji transferi oldu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.04 sıralarında yaşanan sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür'den deprem yorumu geldi. Malatya'da deprem riski var mı? Yaşanan depremler neyin habercisi? İşte Naci Görür'den Malatya depremi yorumu...

13:59 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Naci Görür
Naci Görür

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 16.04'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2'lik deprem Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ YORUMU

"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle."


"YENİ BİR DEPREM"

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.

"Yeni bir deprem" diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda" ifalerini kullandı.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir" ifadelerini kullandı.

Son Depremler Listesi


Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 'Ağır hasarlı binalardan uzak durun' çağrıları yapılıyor
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 'Ağır hasarlı binalardan uzak durun' çağrıları yapılıyor

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor. Ağır hasarlı binalardan uzak duralım" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.


#deprem
#malatya depremi
#naci görür
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Naci Görür'den Malatya depremi yorumu: Enerji transferi oldu!