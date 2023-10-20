İstanbul Anadolu Yakası’nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy’den Ataşehir’e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, kamyon şoförünün yaşattığı faciada 2 polis ağır yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralandı.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Olay, saat 02.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşak üzerinde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan, hafriyat kamyonu sürücüsünün aracı ile beraber kaçtığı sırada çevrede bulunan çok sayıda araca da hasar verdiği öğrenildi. Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çaldığı kamyon ile kaçmaya devam eden alkollü kamyon şoförü Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

"Araç çok hızlıydı göremedik"

Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi.

Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" dedi.







