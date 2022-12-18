ÖZET | Manchester City - Girona: 2-0

Dünya Kupası için liglere verilen arada hazırıklarını sürdüren Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya La Liga temsilcisi Girona ile karşılaştı. Manchester City, karşılaşmadan Erling Haaland ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle galip ayrılırken Guardiola'nın ekibi, Dünya Kupası için verilen aradaki tek hazırlık maçını galibiyetle tamamladı.

Bugün oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından 22 Aralık'ta Liverpool'la İngiltere Lig Kupası'nda karşılaşacak Manchester City, 28 Aralık'ta Premier Lig'de Leeds United'a konuk olacak.

Girona ise 22 Aralık'ta Cacereno ile oynayacağı İspanya Kral Kupası maçının ardından ligde, 29 Aralık Pazar günü Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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