İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United evinde Leeds United’ı konuk etti. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 1’ Degnand Wilfried Gnonto, 48’ Raphael Varane (k.k.), 62’ Marcus Rashford ve 70’ Jadon Sancho’dan geldi. Manchester United bu sonuçla 43 puanla 3. sırada yer aldı. Leeds United ise altın değerindeki 1 puan ile 19 puanla 16. sırada yer aldı. Manchester United - Leeds United maç özetine ve İngiltere Premier Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:59 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United 2-2 Leeds United
İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United ve Leeds United karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
MANCHESTER UNİTED - LEEDS UNİTED MAÇ ÖZETİ
Manchester United - Leeds United maç özetini izlemek için
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