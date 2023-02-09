|
Özgün

Manchester United evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United evinde Leeds United’ı konuk etti. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 1’ Degnand Wilfried Gnonto, 48’ Raphael Varane (k.k.), 62’ Marcus Rashford ve 70’ Jadon Sancho’dan geldi. Manchester United bu sonuçla 43 puanla 3. sırada yer aldı. Leeds United ise altın değerindeki 1 puan ile 19 puanla 16. sırada yer aldı. Manchester United - Leeds United maç özetine ve İngiltere Premier Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:59 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United 2-2 Leeds United

Manchester United 2-2 Leeds United

İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United ve Leeds United karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

MANCHESTER UNİTED - LEEDS UNİTED MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Leeds United maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Manchester United
#Leeds United
#maç özeti
#puan durumu
#İngiltere Premier Lig
27 minutes ago
default-profile-img
Manchester United evinde 1 puana razı oldu
Bir çocuk daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı
İslahiye'de depremzedeler çadır kente yerleştirildi asker çorba dağıttı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.