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Manisa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadir S. ile Nurdan S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar.

17:04 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manisa haberleri: Manisa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1ölü, 3 yaralı

Manisa haberleri: Manisa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1ölü, 3 yaralı

'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nadir S. (70) idaresindeki 34 BH 6935 plakalı otomobil, Saruhanlı-Akhisar kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp karşı yönden gelen Ö.E. yönetimindeki 45 AG 630 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Göralp (60) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nadir S, eşi Nurdan S. (63) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadir S. ile Nurdan S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



#Manisa
#Saruhanlı
#Akhisar karayolu
1 saat önce
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