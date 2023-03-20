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Manisa yatsı namazı vakitleri: Manisa teravih saatleri 2023

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15:22 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Manisa teravih saatleri

Manisa teravih saatleri

Manisa 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Manisa yatsı ezanı ve Manisa teravih namazı vakitleri haberimizde.

MANİSA YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Manisa teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Manisa yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Manisa imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.



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33 dakika önce
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