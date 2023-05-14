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Mardin seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Mardin seçim sonuçları açıklandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Mardin milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 6 vekil gönderecek. 541.445 seçmenin bulunduğu Mardin'de'de 1.843 sandıkta oy kullanıldı. Peki, 2023 seçimlerinde Mardin'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Mardin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Mardin seçim sonuçlarına göre Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

21:30 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mardin seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçları

Mardin
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Mardin seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Mardin 2023 seçim sonucu ne? Mardin önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti, ittifak kazandı? 2018 Mardin AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

2023 Mardin Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Mardin seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faruk Kılıç

2- Muhammed Adak

3- Mehmet Akif Nuhoğlu

4- Abdulvahap Arbağ

5- Mehmet Samsa

6- Ayhan Aslan

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET SAİT ÇELEBİ

2 ŞÜKRÜ KARABOĞA

3 NURETTİN KILIÇ

4 İBRAHİM TAŞDELEN

5 NİLGÜN BAYRAKTAR

6 ÖMER DURAK

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVERABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

YEŞİL SOL PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİHA AYDENİZ

KAMURAN TANHAN

BERİTAN GÜNEŞ

GEORGE ASLAN

SELAHATTİN ERTAŞ

MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYFETTİN ÇELİK

SELMA ADEMHAN

MUHİTTİN ÇOĞALA

ABDURRAHMAN ÇOKAL

HASAN CAN DEDE

ENES DAĞ

2018 Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,7’sini alırken, Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 34,4ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,4’ünü, Meral Akşenere ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Mardin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mardin oy oranı % 33,5 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,3’ünü aldı. HDP 4 milletvekili çıkardı.

2018 Mardin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. HDP % 59,3
  2. AK Parti % 30,4
  3. CHP % 3,3
  4. MHP % 10,9
  5. Hüda Par % 2,1

2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Mardin kaç milletvekili çıkarıyor?

Mardin İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.

2019 Mardin yerel seçim sonuçları

HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Türk oyların % 56,24’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Vecdi Kahraman ise oyların % 38,53’ünü aldı.

Mardin ilçeleri hangileri?

Mardin ilinin ilçeleri 10 tanedir.

Artuklu (Merkez ilçe)

Dargeçit

Derik

Kızıltepe

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur

Yeşilli

Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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