YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Mardin ilinin 4 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %83,98 oranlarında gerçekleşmişti. İşte

Mardin seçim sonuçları