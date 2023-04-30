Mardin seçim sonuçları
AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Faruk Kılıç
2- Muhammed Adak
3- Mehmet Akif Nuhoğlu
4- Abdulvahap Arbağ
5- Mehmet Samsa
6- Ayhan Aslan
CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET SAİT ÇELEBİ
2 ŞÜKRÜ KARABOĞA
3 NURETTİN KILIÇ
4 İBRAHİM TAŞDELEN
5 NİLGÜN BAYRAKTAR
6 ÖMER DURAK
İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ENVERABEŞ
SONGÜL SADİOĞLU
ABDULLAH KARAKEÇİ
ABDULMUTALİP IRMAK
ŞEYHMUS MUSAOĞLU
AZİZ ARDA UĞUR
MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FERHAN BOZKUŞ
2 MEHMET ERBOĞAN
3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN
4 ZEYNİ ALBAYRAK
5 BEDRETTİN ASLAN
6 OKTAY ŞENGÜL
YEŞİL SOL PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SALİHA AYDENİZ
KAMURAN TANHAN
BERİTAN GÜNEŞ
GEORGE ASLAN
SELAHATTİN ERTAŞ
MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SEYFETTİN ÇELİK
SELMA ADEMHAN
MUHİTTİN ÇOĞALA
ABDURRAHMAN ÇOKAL
HASAN CAN DEDE
ENES DAĞ
2023 seçimleri Mardin seçim sonuçları
Mardin ilçeleri hangileri?
Mardin ilinin ilçeleri 10 tanedir.
Artuklu (Merkez ilçe)
Dargeçit
Derik
Kızıltepe
Mazıdağı
Midyat
Nusaybin
Ömerli
Savur
Yeşilli
Mardin kaç milletvekili çıkarıyor?
Mardin İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.
Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Mardin seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,7’sini alırken, Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 34,4ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,4’ünü, Meral Akşenere ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.
Mardin milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Mardin oy oranı % 33,5 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,3’ünü aldı. HDP 4 milletvekili çıkardı.
Mardin’de hangi parti ne kadar oy aldı? Mardin’de hangi parti kazandı?
- HDP % 59,3
- AK Parti % 30,4
- CHP % 3,3
- MHP % 10,9
- Hüda Par % 2,1
Mardin yerel seçim sonuçları (31 Mart 2019 belediye seçim sonuçları)
HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Türk oyların % 56,24’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Vecdi Kahraman ise oyların % 38,53’ünü aldı.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1