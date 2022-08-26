Özgün Mario Gavranovic Giresunspor maçında oynayacak mı?
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Mario Gavranovic Giresunspor maçında oynayacak mı?

Yukatel Kayserispor 28 Ağustos Pazar günü Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 6 puan ile ligde 7. sırada bulunan Giresunspor 3 puan ile 12. sırada yer alan Kayserispor’a konuk olacak. Başakşehir maçı öncesinde sakatlığında iyileşme görülmeyen Mario Gavranovic kadrodan çıkarılmıştı. Mario Gavranovic’in Giresunspor maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu. Peki Mario Gavranovic Giresunspor maçında oynayacak mı? Mario Gavranovic sağlık durumu nasıl, sakatlığı ne?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Gavranovic sağlık durumu nasıl, sakatlığı ne?
Mario Gavranovic

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Yukatel Kayserispor’un forvet futbolcusu Mario Gavranovic’in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

Mario Gavranovic Giresunspor kadrosunda var mı?

Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı geçmediği için kadrodan çıkarılan Mario Gavranovic’in tedavisi sürüyor.

İsviçreli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı Pazar günü belli olacak.Öte yandan Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mustafa Pektemek, Pazar günkü Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak müsabaka 28 Ağustos Pazar günü Kadir Has Stadyumu'da saat 19.15'te başlayacak.

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