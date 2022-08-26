Mario Gavranovic Giresunspor maçında oynayacak mı? Yukatel Kayserispor 28 Ağustos Pazar günü Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 6 puan ile ligde 7. sırada bulunan Giresunspor 3 puan ile 12. sırada yer alan Kayserispor’a konuk olacak. Başakşehir maçı öncesinde sakatlığında iyileşme görülmeyen Mario Gavranovic kadrodan çıkarılmıştı. Mario Gavranovic’in Giresunspor maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu. Peki Mario Gavranovic Giresunspor maçında oynayacak mı? Mario Gavranovic sağlık durumu nasıl, sakatlığı ne?

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