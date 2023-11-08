İzmir depremi için Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı geldi. Naci Görü, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası İzmir'de oturanlar İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında İzmir deprem risk haritası detayları.