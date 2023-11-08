Naci Görür'den Marmara depremi yorumu: Öncü demek, spekülasyon yapmak doğru değil
Marmara Denizindeki deprem İstanbul depremini öncüsü mü?
AFAD fay hattı sorgulama başta olmak üzere Türkiye fay hattı Haritası Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gündemde yer almaya başladı. Depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti. E devlet ile Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor. Peki Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye fay hattı sorgulama bilgileri.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklükteki deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin ardından evimin altından fay hattı geçiyor mu, Türkiye fay hattı, deprem haritası ve İstanbul'da nerelerde fay hattı geçiyor şeklinde sorular araştırılıyor. İşte e devlet İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İzmir fay hattı sorgulama ve Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası.
Türkiye deprem haritası ile fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası bir hayli aranıyor. Vatandaşlar e devlet üzerinden fay hatlarının nereden geçtiğini öğrenebilmekte. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Bolu, Isparta, Uşak, Bilecik’te oturanlar deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Bolu, Isparta, Çanakkale, Bilecik deprem risk haritası detayları.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi. Kandilli Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Müdürü Doğan Kalafat, "İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı’nın ana parçalarında olması." dedi. Bu açıklama sonrası KAF hattı yeniden gündeme geldi. Peki Kuzey Anadolu fay hattı nedir, nereden geçiyor, hangi illeri etkiler?
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Afyonkarahisar ile Konya arasında çok sayıda diri fayın yer aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaymak, "Bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Afyonkarahisar ikinci derecede deprem bölgesi olan yerler arasında. İşte Afyonkarahisar fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler.
Son depremler listesine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi merkezinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 17 Ağustos Gölcük ve 30 Ekim İzmir depremlerini bildiğini öne süren bir vatandaş Balıkesir depremi için belediyeye dilekçe verdi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, Balıkesir deprem fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. Peki Balıkesir deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Balıkesir deprem fay hattı haritası.
Niğde deprem fay hattı haritası Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem sonrası sorgulanmakta. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki Niğde deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? İşte Niğde fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler.
İzmir depremi için Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı geldi. Naci Görü, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası İzmir'de oturanlar İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında İzmir deprem risk haritası detayları.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 8.47 km olarak duyurdu. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Peki Bingöl’de deprem fayı nereden geçiyor?
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Hakan Karslı, Trabzon’un deprem tehlikesi altında olduğuna vurgu yaptı. Doğu Karadeniz’de yaşanacak olan depremin 3 noktadaki faylardan etkilendiğini söyledi. Peki Karadeniz’de fay var mı, fay hattı nereden geçiyor, hangi illeri kapsıyor? İşte Trabzon deprem risk haritası.
Kocaeli, Kayseri, Samsun deprem risk haritası, bu illerde ikamet edenlerce sorgulanır oldu. Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 şehri yerle bir etti. Meydana gelen depremde eski yapı veya deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda oturan binlerce vatandaş hayatını kaybederken Kocaeli, Kayseri, Samsun deprem risk haritası merak kazandı. İşte son depremler ışığında Kocaeli, Kayseri, Samsun deprem risk haritası detayları.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 bin 14 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 794 kişi yaralandı. Depremin ardından AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem risk haritası merak edilmeye başlandı. Peki Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15.25'te Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından diri fay hattı sorgulaması da bir hayli arttı. Peki Diyarbakır deprem fay hattı nereden geçiyor? Diyarbakır’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Diyarbakır Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kahramanmaraş merkezli deprem ile büyük yıkıma maruz kalan Malatyalı vatandaşlar fay hattı ile deprem risk haritası sorgulaması yapmaya başladı. Peki Malatya deprem fay hattı nereden geçiyor? Malatya’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Malatya Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği 63 bin 794 kişinin yaralandığı açıklandı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Aydın, Muğla, Denizli’de oturanlar deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Aydın, Muğla, Denizli deprem risk haritası detayları.
Deprem fay hattı sorgulama Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası bir hayli sorgulanıyor. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Antalya, Mersin, Manisa’da oturanlar deprem riski olan ilçeler hangileri, depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında Antalya, Mersin, Manisa deprem risk haritası detayları.