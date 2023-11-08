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Balıkesir depremi büyük bir depreminin öncüsü mü? Naci Görür'den çarpıcı açıklama!

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde yaşanan depremi değerlendiren yer bilimci Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün Marmara depremi açıklamasının detayları.

11:48 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Naci Görür'den Marmara depremi yorumu: Öncü demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Naci Görür'den Marmara depremi yorumu: Öncü demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde
kaydedildi.
'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'te meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmara Denizindeki deprem İstanbul depremini öncüsü mü?

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana gelen depremi değerlendirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz
'nın (KAF) kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

#Marmara Denizi
#deprem
#naci görür
1 saat önce
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